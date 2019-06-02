Дочь Алсу отдала свой выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду

Выигрыш в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу передала благотворительному фонду. Миллион рублей, полученных Микеллой Абрамовой наряду с другими участниками проекта, потратят на лечение детей, больных раком крови.

О крупном благотворительном вкладе в День защиты детей заявил глава татарстанского фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — приводит слова Вавилова 2 июня Znak.com.

Фонд помогает детям, больным лейкемией.







Напомним, Микелла Абрамова победила в шоу на Первом канале, набрав 53% голосов, при этом в ходе соревнований она не была лидером. После обвинений телезрителей и представителей шоу-бизнеса в накрутке голов Первый канал сообщил об «аномальном голосовании». Итоги конкурса аннулировали, и организовали проведение спецвыпуска шоу. Микелла Абрамова на эту передачу не приехала. Во время концерта директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями всех 9 финалистов. По миллиону получили все, в том числе дочь Алсу.

Сама певица считает, что участники песенного шоу оказались «втянуты в какие-то игры».