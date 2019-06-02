«Справедливая Россия» отправила на выборы губернатора Петербурга племянницу Сергея Миронова

В губернаторских выборах в Петербурге «Справедливая Россия» будет представлена депутатом Законодательного собрания, племянницей лидера партии Надеждой Тихоновой. Документы о намерении баллотироваться политик принесла в Горизбирком 2 июня.

Как сообщила Тихонова «Фонтанке», на выборах она будет продвигать программу партии, в основном – социальную повестку. По мнению будущего кандидата, так как она представляет парламентскую партию, власти и «Единая Россия» обязаны предоставить ей возможность пройти муниципальный фильтр (155 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации). Тихонова считает, что ее конкурент на выборах, врио губернатора Александр Беглов, во многом сейчас пользуется предложениями, в разное время озвученными эсерами.

«Если вы проанализируете его действия и его походы в народ, то увидите, что это Кушелевский квартал, расширение проспекта Энергетиков, признание детей, проживших в осаждённом Ленинграде меньше четырёх месяцев, блокадниками... Это все мои депутатские запросы или предложения нашей фракции»,- говорит Тихонова.

Тихонова – вторая женщина, которая намерена поучаствовать в выборах. До нее документы в Горизбирском подала Любовь Посняченко – педагог Дома пионеров Калининского района («Коммунистическая партия социальной справедливости»).





