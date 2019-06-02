«За сознательное нарушение границы». Владимира Познера внесли в украинскую базу «Миротворец»

В базу данных «Миротворец» на Украине внесли российского телеведущего Владимира Познера. Как утверждается, за «сознательное нарушение государственной границы».

Как сообщает 2 июня «Страна.UA», ведущему вменили также «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» Крыма. Под пересечением границы понимается посещение полуострова.

Украинский сайт «Миротворец» собирает информацию о лицах, которые, по предположению создателей, представляют угрозу для безопасности страны. Официального статуса у ресурса нет, но у внесенных в его списки, как правило, возникают проблемы с попаданием на территорию Украины. В разное время туда включали Ксению Собчак, Юлию Тимошенко, рэпера Гнойного, президента Сирии Башара Асада, бывшего лидера Pink Floyd Роджера Уотерса, а также тысячи покинувших Украину граждан.

В России этот сайт заблокирован по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 1 августа 2016 года.







Ранее МИД ФРГ призвал Украину удалить сайт «Миротворец». Это произошло после появления в списках бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.