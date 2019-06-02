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Власть
02.06.2019 12:22
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Владимир Бортко принёс документы в Горизбирком. КПРФ его поддержала, но не единогласно

Депутат Государственной думы Владимир Бортко будет баллотироваться в губернаторы Петербурга. Заявление об этом он принёс в Горизбирком 2 июня. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», конференция петербургской КПРФ одобрила его кандидатуру, но не единогласно – трое из 41 выступили против. По данным участников конференции, они высказывали недовольство тем, что Бортко им был спущен сверху без обсуждения с рядовыми членами партии. 

В Горизбиркоме Бортко сообщил нашему изданию, что в целом согласен с претензиями относительно процедурных моментов, но не считает нужным решать эти проблемы сейчас.  

Муниципальный фильтр для регистрации он надеется собрать в ближайшее время. «За мной может быть второй город в стране. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы жить в нем было хорошо», – заключил он. 

Ранее «Фонтанка» писала, что Бортко ещё два месяца назад не готов был делиться конкретикой своей выборной программы, однако замечал, что намерен конкурировать не конкретно с врио губернатора Александром Бегловым, а с властью как таковой. 



Справка:

Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года. Учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. С 1980 года - режиссёр-постановщик на киностудии «Ленфильм». Под его руководством были сняты фильмы «Собачье сердце», «Блондинка за углом», «Афганский излом». В 2000-е годы снял несколько телесериалов («Идиот», «Мастер и Маргарита» и один из самых популярных на российском телевидении - «Бандитский Петербург»).

В 2013-м по заказу телеканала «Россия» написал сценарий к фильму «Сталин», где собирался рассказать «правду о самой оболганной исторической личности в прошлом веке». В разговоре с журналистами он утверждал, что убежден: Сталина убили, а в репрессиях и расстрелах не в меньшей степени виноват Никита Хрущев - Сталина нельзя «винить огульно». Фильм по сценарию Бортко так и не стали снимать. В 2014 году выпустил фильм «Душа шпиона» про российского шпиона в Англии, пытающегося проникнуть в американскую разведку. Фильм стал главным кассовым провалом среди вышедших в тот год отечественных лент, проспонсированных министерством культуры России: при бюджете в 640 миллионов рублей картина собрала лишь 1,2 миллиона. В конце 2017 года заявлял о намерении снять фильм о Донбассе и ополченцах («Это передовой рубеж нашей с вами обороны»), по словам Бортко, проект четырежды запрещали и приостанавливали финансирование.

Политическая деятельность Бортко началась в 2007 году, когда он вступил в КПРФ. В 2011 году режиссер стал депутатом Государственной думы от Санкт-Петербурга. В числе других парламентариев выступал в 2013 году инициатором «антипиратского закона», определяющего порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, использующим незаконный контент, и правовые основания для их закрытия. На выборах 2016 года избрался в Государственную думу от 216 округа. Его выборная кампания запомнилась чуть ли не единственной встречей с избирателями, на которой Бортко раздавал свою газету. В итоге набрал 34167 голосов (23,88 %).

В ноябре 2017 года Бортко внес в Государственную думу законопроект о Конституционном Собрании Российской Федерации, органе, имеющем право менять Конституцию, однако предложение отклонили по формальным основаниям. Повторно документ был внесен им в феврале 2019 года, на документ был дан отрицательный отзыв правительства.

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