Владимир Бортко принёс документы в Горизбирком. КПРФ его поддержала, но не единогласно

Депутат Государственной думы Владимир Бортко будет баллотироваться в губернаторы Петербурга. Заявление об этом он принёс в Горизбирком 2 июня.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», конференция петербургской КПРФ одобрила его кандидатуру, но не единогласно – трое из 41 выступили против. По данным участников конференции, они высказывали недовольство тем, что Бортко им был спущен сверху без обсуждения с рядовыми членами партии.

В Горизбиркоме Бортко сообщил нашему изданию, что в целом согласен с претензиями относительно процедурных моментов, но не считает нужным решать эти проблемы сейчас.

Муниципальный фильтр для регистрации он надеется собрать в ближайшее время. «За мной может быть второй город в стране. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы жить в нем было хорошо», – заключил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что Бортко ещё два месяца назад не готов был делиться конкретикой своей выборной программы, однако замечал, что намерен конкурировать не конкретно с врио губернатора Александром Бегловым, а с властью как таковой.





