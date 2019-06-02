Петербуженка взяла из дома полтора миллиона на «продолжение банкета» в кафе-шаверме. И зря

Новое знакомство вскружило голову жительнице Выборгского района Петербурга. Женщина позабыла о муже и рискнула семейным бюджетом. Насытиться удалось только шавермой.

Как стало известно «Фонтанке», ночь на первое июня 46-летняя петербурженка предпочла провести без супруга, компанию ей составили малознакомые мужчины. Сближающее общение проходило за столиком в кафе-шаверме на Светлановской площади. Мясное блюдо чередовали с алкоголем. Ближе к утру деньги закончились, а настроение требовало продолжения банкета.

Тогда дама вспомнила, что муж не так давно продал комнату, а деньги лежат в шкафу. Путь до квартиры на улице Нежинской и обратно не занял много времени. Мелочиться петербурженка не стала: полтора миллиона рублей уместились в кармане пальто. Когда горожанка вернулась к компании, разговор вдруг сменил направление. Один из новоявленных приятелей запустил руку в нужный карман. На этом общение завершилось. Женщина осталась с потерей один на один. Через несколько часов она с заявлением обратилась в полицию.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.





