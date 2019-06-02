Михаил Амосов решил пойти в губернаторы от «Гражданской платформы». Будет бороться за власть позитивно

Бывший яблочник Михаил Амосов принёс в городскую избирательную комиссию документы об участии в выборах губернатора. Чтобы не собирать подписи жителей Петербурга, он договорился с партией «Гражданская платформа».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 2 июня Михаил Амосов и представитель партии «Гражданская платформа» принесли заявление о выдвижении депутата Законодательного собрания в губернаторы. Как объяснил Амосов, ещё несколько дней назад он инструктировал сборщиков подписей, но в итоге удалось договориться с «Гражданской платформой». Амосов добавил, что ее программа близка к взглядам его единомышленников.

«Я считаю, что есть ясное понимание того, что надо менять в городе. Самое главное – сделать власть более открытой для людей и подотчетной, это касается и застройки, и парков», – заметил он. Критиковать действующее руководство Амосов отказался, заметив, что собирается бороться с помощью позитивной повестки.





