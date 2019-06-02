Михаил Амосов решил пойти в губернаторы от «Гражданской платформы». Будет бороться за власть позитивно
Бывший яблочник Михаил Амосов принёс в городскую избирательную комиссию документы об участии в выборах губернатора. Чтобы не собирать подписи жителей Петербурга, он договорился с партией «Гражданская платформа».
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 2 июня Михаил Амосов и представитель партии «Гражданская платформа» принесли заявление о выдвижении депутата Законодательного собрания в губернаторы. Как объяснил Амосов, ещё несколько дней назад он инструктировал сборщиков подписей, но в итоге удалось договориться с «Гражданской платформой». Амосов добавил, что ее программа близка к взглядам его единомышленников.
«Я считаю, что есть ясное понимание того, что надо менять в городе. Самое главное – сделать власть более открытой для людей и подотчетной, это касается и застройки, и парков», – заметил он. Критиковать действующее руководство Амосов отказался, заметив, что собирается бороться с помощью позитивной повестки.
Справка:
Михаил Амосов был депутатом Ленсовета, затем Законодательного собрания (с 1994 по 2007-й и с 2016-го года). В 2003-м баллотировался от партии «Яблоко» на пост губернатора Санкт-Петербурга (набрал 7,6 % голосов). С мая 2015-го по март 2017 годов был председателем партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге. Затем в результате внутрипартийного конфликта потерял влияние и вышел из партии вместе со сторонниками, объявив основателя «Яблока» Григория Явлинского авторитарным политиком. Одновременно он заявил о создании движения «Демократического обновления», куда вступили порядка 40 вышедших вместе с ним из «Яблока» активистов.