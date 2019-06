Израильская армия показала видео удара по Сирии. Военные называют его ответной мерой

Израильская армия обороны опубликовала в Twitter видеозапись ракетного удара по территории Сирии. СМИ говорят о троих погибших.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q