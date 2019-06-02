Израильская армия показала видео удара по Сирии. Военные называют его ответной мерой

Израильская армия обороны опубликовала в Twitter видеозапись ракетного удара по территории Сирии. СМИ говорят о троих погибших.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.







Утверждается, что удар был произведен в ночь на 2 июня. На видео показано попадание одной ракеты, сколько их было запущено всего, не известно. По утверждению военных, удар последовал в ответ на запуск с территории Сирии двух ракет в направлении Израиля, одна из которых приземлилась на территории страны. По данным сирийского агентства SANA, в результате обстрела погибли трое сирийских военнослужащих, семеро ранены. Оно же сообщило, что несколько воздушных целей сирийским ПВО удалось сбить.

28 мая армия обороны Израиля выпустила ракету по сирийской установке ПВО. Утверждалось, что удар был нанесен в ответ на попытку сбить истребитель с территории Сирии.