89 человек пострадали в результате взрывов на оборонном заводе. Половина - живущие возле «Кристалла»

89 человек обратились к медикам после взрывов на оборонном предприятии «Кристалл» в Дзержинске. Об этом 2 июня сообщило правительство Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, в больнице находятся 16 пострадавших, в том числе один – в тяжёлом состоянии. У остальных – состояние средней степени тяжести.

По уточнённым данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. 28 человек попали к медикам по скорой, 61 человек обратился самостоятельно.

Пострадавшие, которые оказались на больничной койке, получат материальную помощь из областного бюджета – по 100 тыс. рублей. Еще по 50 тыс. – из казны Дзержинска.







Что касается нанесенного ущерба объектам социального значения и жилому фонду, то сумма пока подсчитывается. Точный объем средств, необходимый для устранения последствий ЧП, будет известен в течение двух ближайших дней.

Напомним, 1 июня около полудня произошло, по официальным сведениям Нижегородской администрации, 2 взрыва (по информации СМИ – 3) в Дзержинске, на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл», на складе готовой продукции. Огонь потушили к 18 часам, площадь возгорания приближалась к 800 квадратам. Разрушены пять зданий на территории предприятия, из них два цеха по производству фугасных авиабомб и три склада, от взрывов выбило стекла почти в 200 зданиях, в том числе жилых домах в радиусе трех километров.