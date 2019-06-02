В Понтонном водитель жёлтого фургона стрельбой разгонял непокорных пешеходов. Один раз пуля попала в цель

Жители Колпинского района Петербурга пошли с кулаками на жёлтый «Мерседес». Терпение у водителя кончилось быстро, он открыл стрельбу.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, накануне в приёмный покой Мариинской больницы с огнестрельным ранением обратился 39-летний петербуржец. По словам горожанина, пулю он получил от агрессивного водителя. У частного дома №54 по Шлиссельбургскому шоссе мужчина кулаком ударил по проезжающему мимо жёлтому фургону «Мерседес». Автолюбитель хамства не пропустил, вышел, выстрелил в воздух, а потом направил пистолет на человека.

Полиция задержала 39-летнего стрелка. Разрешение на оружие у него есть, изъят травматический пистолет «Гроза». Водитель пояснил, что действовал, скорее, из соображений самообороны, сам в этой заварушке успел получить по лицу. Транспорту якобы перекрыли путь несколько человек, у фургона отломали стойки левого и правого зеркал заднего вида.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.





