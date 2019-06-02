«Делайте сумасшедшие вещи». Девушка в купальнике, прервавшая финал Лиги чемпионов, оказалась подругой российского пранкера

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле на 18-й минуте финала Лиги чемпионов в Мадриде, оказалась девушкой Виталия Здоровецкого, пранкера из России. Он в свое время также прерывал финал чемпионата мира.

О том, что Волански является его подругой, сам Здоровецкий написал в своем Instagram-аккаунте. При этом на купальнике, в котором девушка выскочила на поле, было написано название Youtube-канала, где Здоровецкий выкладывает свои розыгрыши. Сам он аналогичным образом, правда, не в купальнике, вмешивался в ход финала Чемпионата мира в 2014 году, в котором играли сборные Германии и Аргентины. После этого ему запретили посещение стадионов.

Сама Волански так прокомментировала свой поступок: «Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните на всю жизнь». За время, прошедшее с матча, на нее в Instagram подписалось порядка миллиона человек.

Напомним, 1 июня во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» игру пришлось на некоторое время прервать из-за выбежавшей на поле девушки в купальнике. По итогу матча «Ливерпуль» выиграл со счетом 2-0. В Петербурге радостные болельщики в ночи пели и жгли файеры.





