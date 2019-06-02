Лидер «Родины» Петров решил снова пойти в губернаторы Петербурга. В прошлый раз он проиграл Георгию Полтавченко

Лидер петербургского отделения партии «Родина» Андрей Петров 2 июня принес документы для участия в губернаторских выборах в городскую избирательную комиссию. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», политик уверен, что без труда соберёт, как минимум, половину муниципального фильтра – подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом.

Очередным заявившим об участии в губернаторской гонке 2 июня стал Андрей Петров из партии «Родина». «Фонтанке» он сообщил, что намерен в рамках кампании продвигать развитие промышленности, так как сейчас является одним из руководителей композитного кластера Петербурга. «Я плотно погружён в эти проблемы и знаю нюансы, в частности, буду настаивать на технологическом перевооружении особых экономических зон, сейчас они не сильно заполнены», – заметил Петров.

По его словам, претензий к врио губернатора Александру Беглову у него нет, так как прошло еще слишком мало времени с тех пор, как тот руководит городом.

Напомним, Андрей Петров пришел в политику в 2012 году, возглавив петербургское отделение партии «Родина». В 2014-м ему удалось убедить 163 муниципальных депутатов подписаться за его выдвижение на пост губернатора Северной столицы. Петров получил удостоверение кандидата в губернаторы первым из пяти претендентов, допущенных к участию в выборах. Ради этого ему пришлось даже отказаться от квартиры в Испании, которая возникла было в его декларации об имуществе и доходах, но затем исчезла, так как кандидату в градоначальники не пристало иметь недвижимость за рубежом. В избирательной гонке Андрей Петров финишировал предпоследним с результатом 2,36% голосов.







После выборов 2014 года Петров, как и кандидат от ЛДПР Константин Сухенко, получил должность в Смольном. Его назначили заместителем главы администрации Центрального района, где он проработал до 2016 года.

В 2015 году политик оказался в центре скандала: будучи чиновником, он стал организатором Международного консервативного форума, куда приехали националистические партии из Европы.