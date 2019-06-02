Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду-2020 из-за несуществующей клиники

Допинговый скандал с российским легкоатлетом Данилой Лысенко может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен пропускал допинг-тесты, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

О том, что все может закончиться очередным недопуском российских спортсменов на Олимпиаду, пишет 2 июня The Sunday Times. Издание утверждает, что Всероссийская федерация легкой атлетики подозревается в фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмен пропускал допинг-тесты, при этом в качестве причины он указывал проблемы со здоровьем. Собеседник газеты сообщает, что адрес клиники, которая выдавала справку, оказался фальшивым. Если обвинения будут доказаны, российские спортсмены не смогут поехать в Токио, сообщает собеседник The Sunday Times.

Ранее ВФЛА утверждала, что оказывает всяческое содействие в проведении расследования по делу Данилы Лысенко.

В середине мая генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил письмо президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову и министру спорта РФ Павлу Колобкову со своими предложениями по ускорению процесса восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он считает необходимым полностью заменить руководство ВФЛА, включая президента Дмитрия Шляхтина.

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в преддверии Олимпиады-2020. Задача должна быть выполнена до 2 декабря 2019 года.





