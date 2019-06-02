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Власть
02.06.2019 10:29
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Двое муниципальных депутатов и педагог музыкальной школы не хотят конкурировать с Бегловым, но все равно принесли документы в Горизбирком

Во второй день избирательной кампании в Петербурге в городскую избирательную комиссию документы на выдвижение в губернаторы принесли трое муниципальных депутатов. Партии, выдвинувшие их, созвучны с другими позиционирующими себя оппозиционными политическими объединениями.  

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 2 июня в Горизбирком, как только он открылся, документы принесли Николай Заборский из «Партии Прогресса», Владимир Козыро из «Демократической партии России» и Любовь Посняченко из «Коммунистической партии социальной справедливости». 

Как объяснил нашему изданию Козыро, подробности своей программы он раскрывать не готов, так же как и заявлять о конкуренции с врио губернатора Александром Бегловым. 

«А что с Бегловым конкурировать надо? Кто сказал, что он главный конкурент? Последнее слово за избирателем», – заметил он. Козыро является депутатом в муниципальном совете Петро-Славянки. На момент избрания в муниципальный совет был заместителем гендиректора ООО «ФорексИнвестГрупп».



Николай Заборский также является муниципальным депутатом, в Сестрорецке. Напомним, что Курортный район, в который входит муниципалитет, в начале 2000-х возглавлял Беглов. 

В муниципальный совет Заборский избрался от «Единой России». На посту губернатора он хочет помогать малому бизнесу, так как понимает его проблемы, являясь совладельцем «Сестрорецкого кабельного телевидения». Нынешнего врио губернатора, тем не менее, считает крепким хозяйственником и претензий к его деятельности высказать не смог. 

Любовь Посняченко является педагогом Дома пионеров Калининского района. Она также не смогла поделиться своей губернаторской программой, но сообщила, что хочет развивать дополнительное образование. Более того, она заявила, что намерена сотрудничать с Александром Бегловым и «делиться с ним своим опытом». 

Как писала «Фонтанка», накануне в 8:30, до официального открытия комиссии, рабочая группа приняла документы у Александра Беглова. Затем, уже после начала рабочего дня, документы для участия в выборах приняли у главы МО «Южно-Приморский» Андрея Алескерова («Патриоты России»), бывшего омбудсмена города Игоря Михайлова (самовыдвиженец), главы исполкома городского ОНФ Павла Созинова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и главврача учреждения здравоохранения «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1» Владимира Григорьева («Гражданская сила»).

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