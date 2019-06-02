«Христос Воскрес!» - «Жизнь ворам!» Празднование Пасхи в колонии строгого режима озадачило соцсети

Новое видео из неволи обсуждают в Сети. Празднование Пасхи в колонии №2 строгого режима в Орловской области вызвало у пользователей, по меньшей мере, недоумение.

Ролик опубликовало местное издание «Орловские новости». На видео голос за кадром поздравляет заключенных с праздником православной Пасхи.

«Всего наилучшего от Господа Бога!» – желает сидельцам поздравитель и после традиционного пасхального приветствия «Христос Воскрес!» он кричит: «Жизнь ворам!»

«Вечно!» – отвечают хором десятки голосов.







После этого осужденные подходят к накрытой «поляне» – столам с угощениями, расставленным на заднем дворе колонии. Как объяснил закадровый голос, трапезу устроили от имени «братьев старших», имена которых в ролике перечислены. Сотрудников ИК-2 в кадре не видно.

В региональном управлении ФСИН на «праздничное» видео отреагировали лаконично. 1 июня ведомство сообщило, что проводит служебную проверку, «выясняются обстоятельства произошедшего». Присмотрится к ролику и местная прокуратура.

Колония на 1300 человек находится в городе Ливны. На ее сайте указано, что особое внимание администрация уделяет культурному и духовному воспитанию контингента. С 1997 года на территории действует домовой храм, богослужения в нем совершаются по воскресеньям.

Напомним, ранее шума наделали фотографии и видео члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов в колонии и вообще живущего довольно вольготно на зоне. Для начальника исправительного учреждения скандал закончился отстранением от должности. Также было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.