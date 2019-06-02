Тягач с песком не смог заехать на КАД в Петербурге. Погиб опытный водитель

Смертельное ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга рано утром 2 июня. Грузовой «Мерседес» не взобрался на кольцевую автодорогу и опрокинулся.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла в 5.20 у 362-го дома по Выборгскому шоссе. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением при заезде на КАД. Тягач с полуприцепом, гружёный песком, опрокинулся. Полученные 58-летним мужчиной травмы оказались смертельными. Стаж вождения погибшего – 25 лет.





