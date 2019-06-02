В Петербурге с огоньком отметили победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Огненной феерией отметил Петербург финал Лиги чемпионов, который прошел в Мадриде в минувшую субботу, 1 июня. После финального свистка из бара на улице Марата вышла пара десятков людей с файерами.

Как сообщают очевидцы, полиции на месте не было, и в целом празднование прошло довольно мирно.

Напомним, «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0. На 18 минуте игры при счёте 1:0 в пользу ливерпульцев на поле выбежала женщина в черном купальнике. Ей удалось добежать до центрального круга прежде, чем её поймали стюарды. Они схватили женщину и увели в подтрибунное помещение.





