Арбитраж: РЖД за шум в новых домах не отвечает

Железнодорожники не несут ответственности за шум в построенных вблизи путей новых домах. Решение по такому спору 29 мая принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге.

Нарушения специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в квартирах дома №45 по Староорловской улице в Шувалово. Он находится более чем в 160 метрах от железной дороги, но при прохождении грузовых и пригородных поездов уровень шума в жилых помещениях существенно превышает определенные санитарными нормами стандарты. Возложив ответственность за это на владельца путей – ОАО «Российские железные дороги», надзорный орган выдал компании предписание «разработать и выполнить мероприятия, направленные на прекращение негативного воздействия шума и повышения комфортности проживания населения».

Не согласившись с такими требованиями, железнодорожники оспорили выданное предписание в суде. Однако первая инстанция сочла его законным и обоснованным, так как характер шума был обусловлен проездом железнодорожного транспорта. «Это свидетельствует о допущенном ОАО «РЖД» нарушении... При этом не имеет правового значения факт законности либо незаконности возведения жилых домов в указанной зоне», – констатировал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В свою очередь апелляционная инстанция пришла к выводу, что действующие санитарные правила, на которые ссылался Роспотребнадзор, распространяются только в отношении вновь строящихся и реконструируемых объектов. В то же время ОАО «РЖД» никакого строительства вблизи спорного жилого дома не осуществляло, а железнодорожная линия по Выборгскому направлению Октябрьской железной дороги (Рийхимяки – Санкт-Петербург) эксплуатируется аж с 1870 года. Тогда как сам жилой дом был построен только в 2007 году. Вынося оспариваемое предписание, чиновники не установили ни кто его строил, ни соблюдалась ли санитарно-защитная зона.







Кроме того, вопросы благоустройства и обеспечения акустического благополучия на территории жилой застройки находятся в компетенции региональных и местных властей, а также застройщиков. «Таким образом, требования предписания заведомо не исполнимы – ОАО «РЖД» не имеет правовых оснований по благоустройству указанной в предписании территории. Сама по себе деятельность по осуществлению перевозок железнодорожным транспортом противоправной не является», – отмечается в решении суда.

Отметим, что практика рассмотрения подобных споров пока остается противоречивой. Для их предупреждения в конце минувшего года министерство транспорта РФ предложило разграничить ответственность: если железная дорога строится или реконструируется вблизи уже существующих объектов социально-культурной сферы и жилого назначения, работы по обеспечению экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения возлагаются на ОАО «РЖД». Если же наоборот – жилье, торгово-развлекательные центры, школы, больницы и иные объекты возводятся около железнодорожных путей и станций, – отвечать за соблюдение тишины должны застройщики. «Данная норма будет являться специальной по отношению к общим нормам и подлежать приоритетному применению при рассмотрении дел в судах», – убеждены в транспортном ведомстве.