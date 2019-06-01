«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. Не помешала даже девушка в купальнике

В пользу футбольного клуба «Ливерпуль» завершился финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» в Мадриде вечером 1 июня. Ливерпульцы выиграли со счетом 2:0.

Первый гол забил с пенальти Мохамед Салах на второй минуте. На 87-й Дивок Ориги удвоил преимущество своей команды.

Для «Ливерпуля» это шестой титул победителей Лиги чемпионов в истории.

Напомним, что в начале матча на поле выбежала девушка в купальнике, из-за чего возникла пауза.





