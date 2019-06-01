Удачно приводнился. Под Петербургом каршеринговый автомобиль показал чудеса парковки

Автопарк каршеринга «Яндекс.Драйв» стал меньше на один автомобиль силами мастера подводной парковки. Утопленник дожидается спасателей в Ломоносовском районе Ленинградской области.

На приводнившуюся машину 1 июня наткнулись подписчики группы «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Белая легковушка залегла на дно в Малогорском пруду в Малых Горках так, что из-под воды не выступает даже крыша.







В утопленнике опознали машину сервиса «Яндекс.Драйв». Водитель, отправивший арендованный автомобиль в заплыв, рядом замечен не был. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области информации об аварии с притопленным транспортом не поступала.

26 мая отправленный на дно автомобиль выуживали из Петровского пруда в Петербурге. Уловом стала золотая «Ауди» волейболиста «Зенита» Александра Волкова. Машину он получил за победу на Олимпийских играх, а в воду, как заявляют в клубе, её завели угонщики.