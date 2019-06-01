Женщина в купальнике прервала финал Лиги чемпионов с участием «Тоттенхема» и «Ливерпуля»

Неожиданная пауза возникла в первом тайме финала Лиги чемпионов между двумя английскими клубами, «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» 1 июня в Мадриде.

Не дали подруге пошизить:( pic.twitter.com/GR3vwC55kA — Дмитрий Егоров (@edim_sport) June 1, 2019







На 18 минуте при счёте 1:0 в пользу ливерпульцев на поле выбежала женщина в черном купальнике. Хулиганке удалось добежать до центрального круга, прежде, чем её поймали стюарды. Они схватили женщину и увели ее в подтрибунное помещение. Дальнейшая судьба, а также личность женщины пока неизвестны.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году матч тоже прерывался из-за выбежавших на поле хулиганов в форме полиции. Позднее выяснилось, что это были члены арт-группы Pussy Riot. Таким образом участники акции призывали освободить политзаключенных и создать условия для политической конкуренции в России. В результате они получили 15 суток ареста.