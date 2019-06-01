Народ и полиция едины. Стражи порядка помогли накачать колесо участнику велопробега на ЗСД

Не все велосипедисты сумели без проблем преодолеть дистанцию на втором ЗДС Фесте вечером 1 июня. У одного из участников пробега по пути лопнуло колесо.

На помощь пришли полицейские: патрулировавший территорию наряд накачал колесо. Спортсмен отправился дальше.

В данный момент все участники велопробега финишировали. Как ранее сообщала «Фонтанка», самый быстрый из участников преодолел 20-километровую дистанцию менее чем за 50 минут.





