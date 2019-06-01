Петербургский поезд задерживается из-за ДТП в Адыгее. При столкновении поезда и КамАЗа пострадали 15 человек

15 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее. Задерживаются 6 поездов, в том числе петербургский.

О последствиях ДТП, которое произошло днем 1 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. При столкновении получили травмы машинист и его помощник. 13 пассажиров поезда №346 обратились за медицинской помощью (обработка ссадин, психологическая помощь) на вокзале в Краснодаре.

Пассажиров рейса Адлер – Нижневартовск отправят по маршруту следования своим составом.

В 20.37 движение на перегоне Шенджий – Энем-2 возобновлено. Задержаны пассажирские поезда №116 Адлер – Санкт-Петербург, №460 Адлер – Тамбов, №128 Адлер – Красноярск, №242 Адлер – Иркутск, №804 «Ласточка» Имеретинский Курорт – Краснодар, №801 «Ласточка» Краснодар – Имеретинский Курорт. Задержка составляет от полутора до шести часов. Пригородный поезд №6717 Краснодар – Горячий Ключ возвращен в Краснодар, отменен пригородный поезд №6717 Горячий Ключ – Краснодар.







Пассажиры задержанных поездов, чья задержка превысила 4 часа, обеспечены питанием и питьевой водой, заверили путейцы.

Напомним, в 14. 57 водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Как ранее сообщали СМИ, загорелись грузовик, локомотив и вагон поезда.