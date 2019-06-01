На берегу Финского залива нашли мёртвого тюленя. Пятнадцатого за две недели

Погибшего тюленя вынесло на берег в Кронштадтском районе Петербурга 1 июня. Зоозащитники говорят, что побережье Финского залива становится кладбищем этих млекопитающих ежегодно, чаще всего популяцию «прорежают» рыболовные сети.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около пяти вечера на мёртвую нерпу наткнулись недалеко от природного заказника «Западный Котлин». Ран на теле замечено не было, но, судя по пятнам и запаху, тушка покрыта маслянистыми отходами.

фото: читатель "Фонтанки" Дмитрий

В «Фонде друзей балтийской нерпы» приводят печальную статистику: за последние две недели получено уже 15 таких заявок. Мёртвых животных прибивает к берегу преимущественно в Курортном районе города, поступали звонки также из Выборгского района Ленобласти. В фонде полагают, что тюлени могут гибнуть в рыболовных сетях. В них тюлени попадают, охотясь за рыбой. Массовой гибель становится после того, как залив освобождается ото льда и до середины июня.







Ситуация повторяется из года в год, однако точные причины смертей зоозащитники назвать не могут. Для этого необходимо вскрытие, но на него отправляют только туши с явными травмами. Остальных погибших животных просто утилизируют.