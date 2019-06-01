В Дзержинске потушили пожар и насчитали 79 пострадавших

Пожар на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске, возникший после серии взрывов на производстве взрывчатых веществ, ликвидирован, сообщает управление МЧС по Нижегородской области. Всего пострадало 79 человек, один остается в тяжелом состоянии, уточняет Минздрав России.

Пожарные справились с огнем около 18.00 по Москве, уточняют спасатели, площадь возгорания приближалась к 800 м2. Разрушены пять зданий на территории завода, из них два цеха по производству фугасных авиабомб и три склада, от взрывов выбило стекла почти в 200 зданиях, в том числе жилых домах в радиусе трех километров.

Всего от взрыва и огня пострадало 79 человек — по крайней мере, столько обратилось за помощью к медикам, сообщает Минздрав России. Из них 38 являются работниками завода, 41 — местные жители, детей среди обратившихся нет. На стационарном лечении, по данным на 18.00, оставлены 15 человек, одна женщина в тяжелом состоянии, 14 — средней степени тяжести. Информация о двух пропавших без вести в течение дня не подтвердилась.







Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

АО «ГосНИИ «Кристалл» считается главным создателем технологий получения взрывчатых веществ для армии и промышленности в составе госкорпорации «Ростех». В начале апреля в одном из цехов завода тоже произошел взрыв, было разрушено небольшое строение, пожар на площади 180 м2 быстро потушили.