Как подружить юных футболистов из 211 стран

Седьмой год подряд в городе, принимающем финал Лиги чемпионов, прошла международная детская социальная программа «Футбол для дружбы». В Мадриде собрались более 800 участников из 211 стран. За четыре дня они сумели найти общий язык и установить рекорд Гиннесса.

фото: пресс-служба "Футбол для дружбы"

С 28 мая по 1 июня в Мадриде проходил седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Главным нововведение в этот раз стал принцип смешанных команд, когда вместе играли ребята из разных стран, говорящие на разных языках. Сами команды были названы в честь исчезающих видов животных: «Индийский Слон», «Калифорнийский Кондор», «Тасманский Дьявол», «Дальневосточный Аист», «Фосса», «Филиппинский Крокодил», «Снежный барс», «Амстердамский Альбатрос», «Шиншилла», «Красная Панда», «Яванский Ящер», «Гигантский Броненосец» и другие.

– Футбол это, прежде всего, площадка, где ты можешь отшлифовать такие качества, как дружба, ответственность, стремление добиться результата, самореализацию через командные действия, – поделился с «Фонтанкой» своим мнением чемпион Англии 2005 года Алексей Смертин. – Я сейчас именно под этим углом смотрю на нашу игру. Даже не став профессиональными футболистами, у детей останется арсенал этих качеств, которые помогут им в других сферах, даже не связанных со спортом. Участником программы «Футбол для дружбы» я прежде всего хочу пожелать эмоций, которые останутся с ними на долгие годы.

Не всё проходит у юных футболистов гладко, когда им приходится уживаться со сверстниками из других стран. Однако, по словам главного вожатого программы Мехти Ализаде, ребята довольно быстро находят общий язык.







– Всем нам с детства вдалбливали определенные ценности, что надо дружить, что нельзя жадничать – вот это всё, – говорит Ализаде. – Подростки часто не осознают настоящую значимость этих ценностей. Мы разработали ряд двигательных упражнений, выполнив которые, они сами начинают озвучивать эти ценности. Представьте себе десять человек. В руках у них стропа, связанная кольцом. Они все берутся за нее и по команде чуть-чуть отклоняются назад. Почти никогда это не получается с первого раза. Чтобы это выполнить, нужно определенное доверие друг к другу. Со второго-третьего раза у них получается. И тогда мы спрашиваем: а почему у вас получилось? Мы друг друга слушаем. Отлично. А что важно было? Важно было доверять друг другу. А когда ты начинаешь доверять? Когда есть дружба. А что такое дружба? И так далее. Мы часто говорим слова, не понимая их смысла. Благодаря этим упражнениям, слова для детей приобретают смысл.

По словам главного вожатого, независимо от страны и национальности дети все одинаковые. Никто не любит сон-час, никто не ложится смирно в кровать после отбоя. Однажды у одного домика даже пришлось поставить охранника, и дети проверяли его: приоткрывали дверь и смотрели – на месте ли. И так они открывали-закрывали дверь несколько раз. Но охранник их перетерпел, и дети в конце концов уснули.

– У нас всегда одна головная боль в начале, – говорил Ализаде. – Когда они только приезжают, начинают просить, чтобы их поселили с друзьями или ребятами из их страны. Это всегда сложно. Потому что приехали люди из разных стран, не всегда находящихся в прекрасных отношениях друг с другом. Но через несколько часов до них начинает доходить, что это ребята из их команды, с которыми им скоро выходить на поле. И вот эта трансформация, – это какое-то чудо.

Спустя семь лет в программе снова принял участие воспитанник футбольного клуба «Ростов» Гоча Гогричиани, только теперь в статусе тренера одной из команд.

– Я сидел рядом с такими звездами как Беккенбауэр (чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ – ред.) это просто непередаваемые ощущения, А ведь мне было всего 13 лет! – вспомнил события семилетней давности Гоча, который был участником самого первого сезона. - Благодаря этой программе я уже в юном возрасте понял много важных вещей. Научился с уважением относиться к другим людям, поддерживать партнеров по команде. Нам давали много разных упражнений. Все это очень сильно мне помогло в будущем. Тогда было тоже много ребята из разных стран, но не так, как сейчас. Сейчас это приобрело гигантский масштаб. Мы в основном общались на английском, но бывали забавные случаи: если кто-то не знал языка, объяснялись руками, и как-то понимали друг друга, особенно на футбольном поле. Сейчас я сюда приехал как тренер. Мне также подсказывают, что нужно делать. Это прикольно. За каждым футболистом нужно наблюдать, каждому подсказывать и это тоже большой опыт. Но вообще они дети. Им просто дай мяч, и они будут играть в него.

Из Петербурга в сопровождении тренера команды Академии «Зенита» U-13 Александра Селенкова приехали трое ребят – Степан Вавилов, Илья Гущин и Максим Козыревский. Каждого из них разбросало по разным командам. Главный принцип отбора – ребята должны быть рождены после апреля 2006 года. Так отсеялась половина команды U-13. Из оставшихся тренер выбирал по игровым качествам.

– Не думаю, что за столь короткое время им удастся наладить какие-то связи в команде, – делился своими ожиданиями до турнира Селенков. – Скорее, это будет похоже на такой искренний футбол. Каждый будет показывать, что умеет. На самом деле это отличный опыт, когда ты играешь с ребятами из других стран. Тут результат уходит уже на второй, а то и на третий план.

К сожалению, никто из петербуржцев не прошел в плей-офф.

– С командой немного не повезло, но это не повод расстраиваться, – заявил после вылета Максим Козыревский. – Нужно больше работать над собой. Здесь есть очень много сильных футболистов. Я бы хотел команду, где все ребята были бы из разных стран, а у нас из шестерых – четверо говорили по-русски. И еще нам не дали вратаря. На воротах пришлось играть нападающему. В принципе, тут все играют на индивидуальном мастерстве. Я сейчас смотрю другие матчи. У многих есть минимум один лидер, который может принести результат. С нами тут проводили различные занятия, игры. В будущем я хотел бы стать профессиональным футболистом, но тут уж как получится.

В командах наравне с мальчишками играло много девочек. Одна из них, воспитанница ЖФК «Строгино» Дания Васильева, призналась, что ей не впервой играть с мальчиками.

– В принципе, я занималась до «Строгино» с мальчиками, и мне по плечу такая игра, – сказала она. – Так что для меня в этом нет ничего необычного. Как оказалась здесь? Тренер как-то подошел ко мне и задал несколько вопросов на английском. После тренировки заявил, что лечу в Испанию на этот турнир. Себя здесь чувствую отлично. Нашла много друзей из разных команд и стран. Это очень прикольно. С общением проблем нет. В моей команде есть несколько русскоговорящих ребят. С остальными, если что-то не понимаю, прошу помочь переводчика. Продолжу ли я заниматься профессионально футболом, будет зависеть от того, как будет получаться. Если не пойдет, хотела бы стать фотографом.

За день до решающего матча участники программы установили рекорд Гиннесса. В пятницу, 31 мая, на одном из мадридских стадионов глава Футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч и бывший тренер юношеской сборной «Барселоны» Джозеп Гамбао провели занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей. Они помогли юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финала соревнований. А в финал вышли «Антигуанский Полоз» и «Тасманский Дьявол». Матч, проходивший на площади Плаза-Майор, получился по-настоящему драматичным. «Тасманские Дьяволы» вели большую часть игры со счетом 1:0, но в самой концовке пропустили обидный гол. Победитель определялся в серии пенальти, в которой удачливее оказался «Полоз»

– Мне кажется, то, что победитель определился в серии пенальти, – справедливо, – заявил футболист «Полоза» из Волгограда Максим Майоров, – У нас не все английский знают. Кто-то испанский, кто-то итальянский. Но как-то мы нашли общий язык и уже на первой тренировке поняли, что сможем побороться за высокие места, что мы не просто так сюда приехали. Плюс соперники не все были сильными, а мы сумели показать все, что умеем. Хоть мы и проигрывали по ходу матча, но мы верили в себя и не опускали руки. Конечно, я хочу стать профессиональным футболистом. Вообще очень рад, что сюда попал. Не всем дается такой шанс. В моей команде были еще итальянец, испанец, казахстанец и израильтянин. И еще была была девочка. С девочками тяжело играть, они не идут в борьбу. Хотелось бы, конечно, чтобы все были мальчики, но так получилось. Главное, что это принесло нам удачу. Никакой особой тактики у нас не было. В основном все решало индивидуальное мастерство. У нас все были очень сильные игроки. Главное, что у меня останется в памяти этот опыт, что я играл с ребятами из других стран.

Главный приз ребятам вручал трехкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира Роберто Карлос. И это тоже останется в их памяти на всю жизнь. Как и финал Лиги чемпионов, который посетили все участники программы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»