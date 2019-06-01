На ЗСД финишировал первый велосипедист

В Петербурге завершается заезд велосипедистов по Западному скоростному диаметру.

Первый из велосипедистов преодолел 20-километровую дистанцию менее чем за 50 минут. На скорость и время проезда могли повлиять и красивые виды – для велосипедистов была приготовлена специальная точка для фотографирования, на которой большинство участников велопарада обязательно отмечаются.

Всего в ЗСД Фестивале 1 июня приняли участие около 1100 бегунов и более 6700 велосипедистов.







Напомним, что центральный участок ЗСД 1 июня закрыт до 23.00 в одном направлении для автомобилей от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки.

Участников и гостей фестиваля ждут розыгрыши призов. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфкст или #zsdfest. В числе призов экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть - Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.