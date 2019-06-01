Первый день выборной кампании завершен. Заявления о желании стать губернатором Петербурга подали пятеро

В шесть вечера 1 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия закончила принимать документы от желающих участвовать в выборах губернатора города, установив перерыв до следующего дня. По итогам первых суток кампании кроме врио губернатора Александра Беглова о своих кандидатских намерениях заявили трое представителей малых партий и один самовыдвиженец.

Александр Беглов//Александр Коряков/Коммерсантъ

Неожиданностей в работе комиссии до 18:00 не произошло. Как писала «Фонтанка», в 8:30, до официального открытия комиссии, рабочая группа приняла документы у Александра Беглова. Затем, уже после начала рабочего дня, – у главы МО «Южно-Приморский» Андрея Алескерова («Патриоты России»), бывшего омбудсмена города Игоря Михайлова (самовыдвиженец), главы исполкома городского ОНФ Павла Созинова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и главврача учреждения здравоохранения «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1» Владимира Григорьева («Гражданская сила»).

Ожидается, что завтра состоятся конференции до десяти партий, которые также выдвинут своих кандидатов. Среди них – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Гражданская Платформа». По данным «Фонтанки», в Горизбирком принесёт документы неоднократный участник выборных кампаний Андрей Петров (был конкурентом от «Родины» на выборах Георгия Полтавченко в 2014 году), также от «Гражданской платформы» заявится исключённый из «Яблока» депутат ЗакСа Михаил Амосов.

Напомним, что выборы в Петербурге пройдут 8 сентября. Для регистрации кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав 155 подписей депутатов из 84 муниципальных советов.

Список претендентов (по мере появления их документов в комиссии):







1. Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга



- рабочая группа приняла у него документы в 8:30, тогда как Горизбирком по регламенту должен открываться в 9:00. Как объяснили в комиссии, документы у врио губернатора принимала рабочая группа, которая работает по собственному расписанию, даже если официально в это время Горизбирком и закрыт. Беглов собирается стать самовыдвиженцем.



Согласно процедуре, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, предстоит собрать 76 тысяч подписей жителей и 155 подписей муниципальных депутатов. По словам источников «Фонтанки», будущий кандидат намерен справиться всего за несколько дней.

2. Андрей Алескеров, глава муниципального округа «Южно-Приморский»

- выдвинут партией «Патриоты России». Разговаривать с журналистами Алескеров отказался, объяснив тем, что спешит начать сбор подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом (их нужно 155).



«Меня волнует судьба города, но программные моменты буду решать после регистрации», – заявил он.

3. Игорь Михайлов, бывший региональный Уполномоченный по правам человека

- хочет пойти на выборы как самовыдвиженец. Ранее он заявлял, что не хочет «жить в городе, в котором горожане "активнутые и противные"». Также добавлял, что 10 лет не участвовал в политической жизни города.

4.Павел Созинов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта

- 49-летний общественник идет на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».



Во время кампании намерен продвигать программу инициативного бюджетирования и пропагандировать вовлечение жителей города в местное самоуправление.



На вопрос «Фонтанки», чем это отличается от намерений Александра Беглова и как он будет с ним конкурировать, Созинов сообщил, что не ставит себе задачи конкурировать с врио губернатора.



«Здесь не нужно допускать сложных человеческих взаимоотношений, главное – это судьба города», – заключил он.

5. Владимир Григорьев, выдвинутый партией «Гражданская сила»