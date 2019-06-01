Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад. Это втрое больше, чем в среднем за предыдущие три года, говорят данные Росстата.

Статистическое ведомство объяснило «Коммерсанту» 1 июня, что госуслуги дорожают из-за существенного повышения зарплат бюджетников.

Согласно Росстату, индивидуальные услуги госуправления — это услуги, которые государство предоставляет своим гражданам бесплатно, в обмен на налоги. Речь идет о формально бесплатных образовании, здравоохранении в системе ОМС, визитах социальных работников и т. д., а также охране общественного порядка. За которые порой все же нужно платить, и с каждым годом – все больше.

«Рост стоимостного объема социальных трансфертов на 12,3% объясняется ростом на 12,4% индекса цен на индивидуальные услуги, предоставляемые домашним хозяйствам»,— говорят в Росстате.







В 2018 году по основным налогам с физлиц – НДФЛ, имущественному, транспортному и земельному налогу – граждане заплатили порядка 4 трлн рублей. Тогда как объем безвозмездных госуслуг в том же году составил 7,7 трлн рублей. Изменение за год – около 0,8%.

«С 2014 по 2017 год из-за того, что недоставало финансирования, резали бюджетные расходы на поликлиники, школы, вузы и библиотеки, особенно в регионах. Мы же все наслышаны: в школах сокращается число учеников, в больницах — число коек, а число студентов в вузах неизменно»,— констатирует Дмитрий Поляков из «Центра макроэкономического анализа».

Все это, по мнению эксперта, говорит о явно недостаточных вложениях государства в человеческий капитал. Ситуация парадоксальна: с точки зрения учета, население за свои налоги получило натуральных благ в денежном выражении существенно больше, чем раньше, но в физическом выражении этих благ было предоставлено столько же, сколько и раньше.

При этом государство стремится расширить использование гражданами самого сервиса электронных госуслуг: зарегистрировавшимся позволят использовать свои персональные данные для быстрого получения кредитов онлайн.