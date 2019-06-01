Более 6000 велосипедистов стартовали на пробеге второго Фестиваля ЗСД
Илья Трусов/"Фонтанка.ру"
На уникальную трассу — центральный участок Западного скоростного диаметра — вечером 1 июня выехали более 6,7 тысячи велосипедистов, участников второго Фестиваля ЗСД. Увидеть, как это происходит прямо сейчас, можно в нашей прямой трансляции.
Пока участники заезда крутят педали, у «пеших» гостей фестиваля еще осталось время принять участие в конкурсе. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфест или #zsdfest. В числе призов – экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть - Центр управления движением Западного скоростного диаметра. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.
Справка:
Спортивное событие организовано изданием «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов.
Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.