Более 6000 велосипедистов стартовали на пробеге второго Фестиваля ЗСД

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

На уникальную трассу — центральный участок Западного скоростного диаметра — вечером 1 июня выехали более 6,7 тысячи велосипедистов, участников второго Фестиваля ЗСД. Увидеть, как это происходит прямо сейчас, можно в нашей прямой трансляции.

Пока участники заезда крутят педали, у «пеших» гостей фестиваля еще осталось время принять участие в конкурсе. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфест или #zsdfest. В числе призов – экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть - Центр управления движением Западного скоростного диаметра. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.





