На ЗСД Фесте в дистанции на 10,5 км в мужском зачете победил Денис Васильев, серебряный призер прошлого года

Быстрее всех дистанцию в 10,5 километра на втором ЗСД Фестивале в Петербурге преодолел Денис Васильев, который в прошлом году занял второе место.

По словам Васильева, сравнивать результаты прошлого и этого года некорректно, так как дистанция на Фестивале 2018 года была чуть короче – 10 километров. Трассу Денис пробежал с результатом 32:12:29. По секундомеру Дениса, он преодолел трассу за 32:30 минут.

"Интересно было смотреть темп. 3.05 на километр" , – говорит чемпион.







Денис отметил, что легкоатлетам очень повезло с погодой. "Ветер был, но не такой сильный, как в прошлом году. Хотя, может быть, это мне бежалось тяжелее", – вспоминает он.

Второе и третье места заняли Павел Хворостухин и Николай Ляликов.

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