На ЗСД Фесте в дистанции на 10,5 км в мужском зачете победил Денис Васильев, серебряный призер прошлого года
Быстрее всех дистанцию в 10,5 километра на втором ЗСД Фестивале в Петербурге преодолел Денис Васильев, который в прошлом году занял второе место.
По словам Васильева, сравнивать результаты прошлого и этого года некорректно, так как дистанция на Фестивале 2018 года была чуть короче – 10 километров. Трассу Денис пробежал с результатом 32:12:29. По секундомеру Дениса, он преодолел трассу за 32:30 минут.
"Интересно было смотреть темп. 3.05 на километр" , – говорит чемпион.
Денис отметил, что легкоатлетам очень повезло с погодой. "Ветер был, но не такой сильный, как в прошлом году. Хотя, может быть, это мне бежалось тяжелее", – вспоминает он.
Второе и третье места заняли Павел Хворостухин и Николай Ляликов.
А мы напоминаем, если вы не можете оказаться на самой трассе или даже в стартовом городке на Богатырском проспекте, праздник здорового образа жизни можно посмотреть онлайн — в прямой трансляции «Фонтанки».
Участников и гостей фестиваля ждут розыгрыши призов. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфест или #zsdfest. В числе призов экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть - Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.
Справка:
Спортивное событие организовано изданием «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов.
Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.