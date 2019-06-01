Роскомнадзор призвал россиян не выкладывать в соцсети фото своих детей

Не публиковать фотографии несовершеннолетних в соцсетях призвал в День защиты детей Рокомнадзор. Призыв ко взрослым опубликован 1 июня на странице ведомства «ВКонтакте».

«Ежедневно во френдлентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые они публикуют. При этом, стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков», – пишут чиновники.

Одним из таких рисков Роскомнадзор называет то, что снимки навсегда останутся в Сети. Там их могут найти и использовать для травли одноклассники. А даже если такого и не произойдет, не понравиться такая открытость может и самому ребенку, когда он повзрослеет.

Еще одной опасностью федеральное ведомство называет педофилов.







«В последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей», – утверждает Роскомнадзор.

В заключение чиновники просят родителей уважать право своих детей на конфиденциальность.