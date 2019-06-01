Терпение в балете - важная вещь. Поступающие в академию Вагановой семь часов томятся на улице в ожидании просмотра

У дверей петербургской Академии русского балета имени Агриппины Вагановой с полудня вот уже семь часов не расходится большая группа взрослых и детей. В субботу, 1 июня, в знаменитом учебном заведении началась приемная кампания. Внутрь детей пускают по очереди, потому что «каждый год всегда так».

Несколько десятков родителей и подростков с утра «оккупировали» сквер на площади Ломоносова, чтобы иметь возможность ждать хотя бы на скамейках. Школьники стремятся попасть в академию на улице Зодчего Росси и стать звездами балета. В здании – пропускной режим, и на просмотр претендентов запускают по одному.

«Экзамены будут три дня. Каждый год и взрослые, и дети, даже приехавшие из других регионов, всегда ждут на улице», – объяснили «Фонтанке» на вахте академии.







Дозвониться до представителей руководства или пресс-службы изданию не удалось.

«Это нормально, сегодня выходной», – объяснил собеседник «Фонтанки».

«Детей специально не запускают внутрь всех сразу, чтобы они не разбежались по зданию и не стали приставать к преподавателям с просьбой их взять, – рассказала бывшая сотрудница балетной академии. – Таким образом просмотр становится более непредвзятым».

С 1 по 3 июня в академии проходят приемные испытания для поступающих в 1-5 классы на специальность «Искусство балета». На обучение принимают по решению комиссии, отбирая кандидатов по десяти параметрам: внешний вид, сценичность, гибкость, координация, музыкальность, танцевальность, прыжок, выворотность, подъём правой и левой ноги, шаг в сторону и назад.

На странице академии «ВКонтакте» в субботу, 1 июня, опубликованы фото, на которых видно, что происходит с родителями и детьми внутри, пока остальные ждут своей очереди снаружи.