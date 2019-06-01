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ЗСДфест
01.06.2019 19:30
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Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

Стали известны имена победителей забега по уникальной трассе центрального участка Западного скоростного диаметра.

Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

фото пресс-службы «Газпром нефти»

В этом году участники смогли выбрать одну из двух дистанций — на 10,5 км и полумарафон, 21 км. Так что своих обладателей вечером 1 июня дожидается в два раза больше призов.

На дистанции 10,5 км самые быстрые среди мужчин:

1. Денис Васильев 00:32:31.01



2. Павел Хворостухин 00:32:49.08

3. Николай Ляликов 00:33:54.79

На дистанции 10,5 км самые быстрые среди женщин:

1. Вероника Алексахина 00:40:12.93

2. Ольга Бугаева 00:40:29.86

3. Маргарита Шаройко 00:45:39.56

Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

На дистанции 21 км самые быстрые среди мужчин:

1. Евгений Сталяров 01:12:18.16

2. Михаил Быков 01:15:19.18

3. Михаил Легомский 01:19:55.55

На дистанции 21 км самые быстрые среди женщин:

1. Евгения Тынчерова 01:25:16.10

2. Ольга Семеник 01:42:05.67

3. Елена Шляхтина 01:43:34.38

Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

Победителям на дистанциях в 10,5 вручили фитнес-карты на один месяц посещений любого 4луба World Class, наборы ваш "Ясно Солнышко", кубки.

Мужчины-абсолюты на дистанции 21 км получили от "Фонтанки.ру" самокаты и кубки и наборы каш. Девушки – от группы "Эталон". Чемпионке вручили спортивные часы Garmin, серебряной и бронзовой призеркам – подарочные карты на 5000 рублей в спортивный магазин "Спортмастер". Кроме того, наградили лучших полумарафонцев в девяти возрастных категориях: 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 и 60+.

Уже совсем скоро покорять скоростную трассу, на которую в обычное время не пускают никого, кроме автобюдителей и мотоциклистов, готовятся боле 6000 любителей велосипедов. Построение велосипедистов начнется в 20.00, зеленый свет колонне дадут в 20.30. Обратите внимание, что финиширует колонна на набережной Екатерингофки. 

Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

А мы напоминаем, если вы не можете оказаться на самой трассе или даже в стартовом городке на Богатырском, праздник здорового образа жизни можно посмотреть онлайн — в прямой трансляции «Фонтанки».

Участников и гостей фестиваля ждут розыгрыши призов. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфкст или #zsdfest. В числе призов экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть -  Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД. 

Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

Стартовали бегуны в 17.30. В запасе у тех, кто бежит 10,5 километров – было полтора часа, у полумарафонцев – три. Перед началом все участники могли разогреться на специальной разминке. Напутствие спортсменам от главреда «Фонтанки.ру» Александра Горшкова:

Предлагаем сравнить результаты нынешних спортсменов с достижениями участников первого Фестиваля ЗСД. Хотя стоит отметить, что в прошлом году расстояние было немного меньше. И тем не менее. В 2018 году абсолютными чемпионами стали:

Мужчины:

1 место, 31:27:13 – Артур Бурцев

2 место, 32:12:29 – Денис Васильев

3 место, 32:33:50 – Владимир Пономарев

Женщины:

1 место, 39:13:65 – Вероника Алексахина

2 место, 40:00:45 – Анастасия Редина

3 место, 42:28:91 – Дарья Анисимова

Справка:

1 июня в Петербурге начался второй Фестиваль ЗСД. Событие организовано изданием «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. На старт вышли более 1,1 тысячи участников забега и выедут на пробег более 6,7 тысяч велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

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