Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД
Стали известны имена победителей забега по уникальной трассе центрального участка Западного скоростного диаметра.
фото пресс-службы «Газпром нефти»
В этом году участники смогли выбрать одну из двух дистанций — на 10,5 км и полумарафон, 21 км. Так что своих обладателей вечером 1 июня дожидается в два раза больше призов.
На дистанции 10,5 км самые быстрые среди мужчин:
1. Денис Васильев 00:32:31.01
2. Павел Хворостухин 00:32:49.08
3. Николай Ляликов 00:33:54.79
На дистанции 10,5 км самые быстрые среди женщин:
1. Вероника Алексахина 00:40:12.93
2. Ольга Бугаева 00:40:29.86
3. Маргарита Шаройко 00:45:39.56
На дистанции 21 км самые быстрые среди мужчин:
1. Евгений Сталяров 01:12:18.16
2. Михаил Быков 01:15:19.18
3. Михаил Легомский 01:19:55.55
На дистанции 21 км самые быстрые среди женщин:
1. Евгения Тынчерова 01:25:16.10
2. Ольга Семеник 01:42:05.67
3. Елена Шляхтина 01:43:34.38
Победителям на дистанциях в 10,5 вручили фитнес-карты на один месяц посещений любого 4луба World Class, наборы ваш "Ясно Солнышко", кубки.
Мужчины-абсолюты на дистанции 21 км получили от "Фонтанки.ру" самокаты и кубки и наборы каш. Девушки – от группы "Эталон". Чемпионке вручили спортивные часы Garmin, серебряной и бронзовой призеркам – подарочные карты на 5000 рублей в спортивный магазин "Спортмастер". Кроме того, наградили лучших полумарафонцев в девяти возрастных категориях: 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 и 60+.
Уже совсем скоро покорять скоростную трассу, на которую в обычное время не пускают никого, кроме автобюдителей и мотоциклистов, готовятся боле 6000 любителей велосипедов. Построение велосипедистов начнется в 20.00, зеленый свет колонне дадут в 20.30. Обратите внимание, что финиширует колонна на набережной Екатерингофки.
А мы напоминаем, если вы не можете оказаться на самой трассе или даже в стартовом городке на Богатырском, праздник здорового образа жизни можно посмотреть онлайн — в прямой трансляции «Фонтанки».
Участников и гостей фестиваля ждут розыгрыши призов. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфкст или #zsdfest. В числе призов экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть - Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.
Стартовали бегуны в 17.30. В запасе у тех, кто бежит 10,5 километров – было полтора часа, у полумарафонцев – три. Перед началом все участники могли разогреться на специальной разминке. Напутствие спортсменам от главреда «Фонтанки.ру» Александра Горшкова:
Предлагаем сравнить результаты нынешних спортсменов с достижениями участников первого Фестиваля ЗСД. Хотя стоит отметить, что в прошлом году расстояние было немного меньше. И тем не менее. В 2018 году абсолютными чемпионами стали:
Мужчины:
1 место, 31:27:13 – Артур Бурцев
2 место, 32:12:29 – Денис Васильев
3 место, 32:33:50 – Владимир Пономарев
Женщины:
1 место, 39:13:65 – Вероника Алексахина
2 место, 40:00:45 – Анастасия Редина
3 место, 42:28:91 – Дарья Анисимова
Справка:
1 июня в Петербурге начался второй Фестиваль ЗСД. Событие организовано изданием «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. На старт вышли более 1,1 тысячи участников забега и выедут на пробег более 6,7 тысяч велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.