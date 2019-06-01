Бегом по ЗСД. Кто пробежал быстрее всех на Фестивале ЗСД

Стали известны имена победителей забега по уникальной трассе центрального участка Западного скоростного диаметра.

фото пресс-службы «Газпром нефти»

В этом году участники смогли выбрать одну из двух дистанций — на 10,5 км и полумарафон, 21 км. Так что своих обладателей вечером 1 июня дожидается в два раза больше призов.

На дистанции 10,5 км самые быстрые среди мужчин:

1. Денис Васильев 00:32:31.01







2. Павел Хворостухин 00:32:49.08

3. Николай Ляликов 00:33:54.79

На дистанции 10,5 км самые быстрые среди женщин:

1. Вероника Алексахина 00:40:12.93

2. Ольга Бугаева 00:40:29.86

3. Маргарита Шаройко 00:45:39.56

На дистанции 21 км самые быстрые среди мужчин:

1. Евгений Сталяров 01:12:18.16

2. Михаил Быков 01:15:19.18

3. Михаил Легомский 01:19:55.55

На дистанции 21 км самые быстрые среди женщин:

1. Евгения Тынчерова 01:25:16.10

2. Ольга Семеник 01:42:05.67

3. Елена Шляхтина 01:43:34.38

Победителям на дистанциях в 10,5 вручили фитнес-карты на один месяц посещений любого 4луба World Class, наборы ваш "Ясно Солнышко", кубки.

Мужчины-абсолюты на дистанции 21 км получили от "Фонтанки.ру" самокаты и кубки и наборы каш. Девушки – от группы "Эталон". Чемпионке вручили спортивные часы Garmin, серебряной и бронзовой призеркам – подарочные карты на 5000 рублей в спортивный магазин "Спортмастер". Кроме того, наградили лучших полумарафонцев в девяти возрастных категориях: 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 и 60+.

Уже совсем скоро покорять скоростную трассу, на которую в обычное время не пускают никого, кроме автобюдителей и мотоциклистов, готовятся боле 6000 любителей велосипедов. Построение велосипедистов начнется в 20.00, зеленый свет колонне дадут в 20.30. Обратите внимание, что финиширует колонна на набережной Екатерингофки.

А мы напоминаем, если вы не можете оказаться на самой трассе или даже в стартовом городке на Богатырском, праздник здорового образа жизни можно посмотреть онлайн — в прямой трансляции «Фонтанки».

Участников и гостей фестиваля ждут розыгрыши призов. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #зсдфкст или #zsdfest. В числе призов экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть - Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.

Стартовали бегуны в 17.30. В запасе у тех, кто бежит 10,5 километров – было полтора часа, у полумарафонцев – три. Перед началом все участники могли разогреться на специальной разминке. Напутствие спортсменам от главреда «Фонтанки.ру» Александра Горшкова:

Предлагаем сравнить результаты нынешних спортсменов с достижениями участников первого Фестиваля ЗСД. Хотя стоит отметить, что в прошлом году расстояние было немного меньше. И тем не менее. В 2018 году абсолютными чемпионами стали:

Мужчины:

1 место, 31:27:13 – Артур Бурцев

2 место, 32:12:29 – Денис Васильев

3 место, 32:33:50 – Владимир Пономарев

Женщины:

1 место, 39:13:65 – Вероника Алексахина

2 место, 40:00:45 – Анастасия Редина

3 место, 42:28:91 – Дарья Анисимова