«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о товарищеском матче в России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил «Барселоне» провести товарищеский матч в РФ.

Как сообщает 1 июня El Mundo Deportivo, каталонцев заинтересовало это предложение, и переговоры находятся в завершающей стадии.

«Барселона» планирует провести игру летом после двух товарищеских матчей в Японии и перед игрой за Кубок Жоана Гампера.

Напомним, что в марте президент «Зенита» Александр Медведев встречался с главой «Барселоны» Жозепом Бартомеу.





