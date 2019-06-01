Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом. В Киеве 1 июня благодарность главе Соединенных Штатов выразили через Facebook.

Владимир Зеленский, говорится в сообщении администрации президента, накануне первой встречи двух коллег считает самым важным начало рассмотрения в палате представителей конгресса проекта закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности».

Накануне, 31 мая, стало известно о том, что первым украинского президента позвал к себе в гости президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Макрон говорил, что собирается устроить встречу «в нормандском формате» с участием лидеров Германии, России и Украины. В Киеве предположили, что мероприятие может пройти в июле.

Условием встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского хотя бы «в нормандском формате» в Кремле назвали готовность новой украинской администрации идти на прямой контакт с представителями ДНР и ЛНР.





