В Весёлом Посёлке «Киа» сбил ребёнка. Мальчик в тяжёлом состоянии

Авария с участием ребёнка произошла в Невском районе Петербурга в День защиты детей. Мальчик получил тяжёлые травмы.

Как рассказали 1 июня в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 16.00 у пятого дома по улице Подвойского «Киа Рио» сбил мальчика, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Автомобилем управлял 33-летний водитель.

Пострадавшего госпитализировали. У семилетнего пешехода диагностировали тяжёлые травмы.





