Под Петербургом у безработных нашли килограммы патронов, сотню гранат, пулемёт и несколько винтовок

Внушительный арсенал хранился в гаражах у двух жителей Ленинградской области. Найденных боеприпасов хватит на маленькую войну.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июня, накануне утром сотрудники полиции пришли с обысками к двум безработным. У 51-летнего мужчины в гараже в Сосновом Бору нашли винтовки Мосина, четыре карабина, пять артиллерийских снарядов, пулемёт Дегтярева, немецкую мину, порох, более пятидесяти гранат и сто килограммов патронов.

Обыски также прошли в деревне Глобицы Ломоносовского района Ленобласти. В хозяйственной постройке у 56-летнего владельца хранились более ста килограммов патронов, мина, винтовка Маузер, восемьдесят гранат.

Мероприятия проводили в рамках уголовного дела, возбуждённого 17 января 2019 года по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В этот день произошёл взрыв в газетном комплексе на Ленинском проспекте. В одном из офисов сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны, принесённый участниками патриотического клуба «Красная звезда». Погибли три человека.





