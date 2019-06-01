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Спорт
01.06.2019 18:13
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«Антигуанский полоз» одержал волевую победу над «Тасманским дьяволом» в финале «Футбола для дружбы». Главный приз вручал Роберто Карлос

Завершился финальный матч детского чемпионата «Футбол для дружбы» в Мадриде. Основное время встречи между «Антигуанским полозом» и «Тасманским дьяволом» окончилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне «Полоза».

Фото: пресс-служба "Футбол для дружбы"
Фото: пресс-служба "Футбол для дружбы"

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Игра проходила на футбольном поле UEFA Pitch в самом центре Мадрида на площади Плаза-Майор. Турнир посетили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, бронзовые призеры Евро-2008 Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев, чемпион Англии Алексей Смертин, а также послы УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью.

«Программа «Футбол для дружбы» выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее», – отметил трехкратный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос.



В турнире «Футбол для дружбы» в 2019 году приняли участие 32 международные сборные, каждая из которых объединила 12-летних мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Например, в составе победившей команды были футболисты из России, Италии, Испании, Казахстана и Израиля.

По завершении торжественной церемонии награждения победителей «Футбола для дружбы» все участники отправились на стадион «Метрополитано» на финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Максим Майоров («Антигуанский полоз»), Волгоград:

«Мне кажется, то, что победитель определился в серии пенальти, – справедливо. Не все английский знают. Кто-то испанский, кто-то итальянский. Но как-то мы нашли общий язык и уже на первой тренировке поняли, что мы сможем побороться за высокие места, что мы не просто так сюда приехали. Плюс соперники не все были сильными. Плюс мы сумели показать все, что умеем. Хоть мы и проигрывали по ходу матча, но мы верили в себя и не опускали руки.

Я планирую стать профессиональным футболистом. Вообще я очень рад тому, что сюда попал. Не всем дается такой шанс. В моей команде были еще итальянец, испанец, казахстанец и израильтянин. У нас была девочка. С девочками тяжело играть, они не идут в борьбу. Хотелось бы, конечно, чтобы все были мальчики, но так получилось. Главное, что это принесло нам удачу. Никакой особой тактики у нас не было. В основном все решало индивидуальное мастерство. У нас все были очень сильные игроки. Главное, что у меня останется в памяти этот опыт, что я играл с ребятами из других стран».

 

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