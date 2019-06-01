«Выплаты — беспрецедентные». Пострадавшим в авиакатастрофе Superjet-100 заплатили больше 286 млн рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» и страховые компании заплатили пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Superjet-100, случившейся 5 мая в аэропорту Шереметьево, более 286 млн рублей. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал сумму выплат беспрецедентной.

О выплатах Дитрих заявил журналистам 1 июня. По его словам, из общей суммы 73,2 млн выплатили страховые компании, а 213,4 млн рублей — компания «Аэрофлот», согласно данным на 31 мая.

«Объем выплат беспрецедентный, — заявил министр, слова которого приводит ТАСС. — Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются».

6 мая, на следующий день после трагедии, «Аэрофлот» объявил, что намерен выплатить по пять млн рублей родственникам за каждого погибшего пассажира. Пострадавшие при катастрофе и госпитализированные клиенты, заверили тогда в компании, смогут претендовать на два миллиона рублей, а люди, которые уцелели и не обращались за помощью к врачам — на миллион рублей.







Страховые компании должны были выплатить семьям погибших по 2 млн рублей, а Москва, Московская и Мурманская области — тоже по 2 млн рублей в зависимости от места проживания погибших.

Принадлежащий «Аэрофлоту» Superjet-100 рейса Москва — Мурманск вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, включая пять членов экипажа, 41 из них погиб.