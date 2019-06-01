Минздрав Нижегородской области: тяжёлых пострадавших после взрыва на заводе «Кристалл» нет

Ранения лёгкой и средней степени тяжести получили 42 человека при взрыве на заводе «Кристалл» под Нижним Новгородом 1 июня. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, 14 раненых госпитализировали. «Пострадавших в тяжелом состоянии нет», — добавили чиновники. Ранее СМИ сообщали о четверых серьёзно пострадавших. Ранее были предварительные сведения о двух пропавших без вести, однако на данный момент подтверждения этой информации так и нет.

Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске днем 1 июня. Предварительной причиной нештатной ситуации считается нарушение технологического процесса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). СМИ писали, что рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы.





