Вагон поезда загорелся после столкновения с КамАЗом в Адыгее

Вагон пассажирского поезда и локомотив загорелись после столкновения с грузовиком в Адыгее днем 1 июня.

Как сообщает «Коммерсантъ», авария произошла в 14:57 мск на перегоне Шенджий—Энем-2. Пассажирский поезд №346, следовавший из Адлера в Нижневартовск, столкнулся с КамАЗом. В результате большегруз загорелся, пострадал его водитель. Загорелся и один вагон состава, а также локомотив.

Поезд "Адлер-Нижневартовск" сбил грузовик.

По невероятно счастливой случайности, пострадавших в поезде нет, ни один вагон не улетел с обрыва. pic.twitter.com/vVDhOKUX5y — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 1 июня 2019 г.







По первоначальной информации, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.

Никто из пассажиров поезда не пострадал, однако авария неизбежно вызовет задержку других рейсов.