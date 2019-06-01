Досрочно отправившегося в отставку губернатора Ивановской области спросили об исчезновении 700 млн рублей из бюджета

Бывший губернатор Ивановской области, ныне являющийся областным депутатом, задержан по подозрению в присвоении бюджетных денег. В отношении Павла Конькова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

Вместе с Коньковым, сообщает 1 июня Следственный комитет РФ, задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Обоих вместе с «иными пока неустановленными лицами» подозревают в необоснованном перечислении денег на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Из казны похитили порядка 700 млн рублей.

Обыски ФСБ, экономическая полиция и СК проводили в Москве, Иваново и Воронеже. Следствие намерено просить суд об аресте фигурантов.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Коньков был одним из губернаторов, у которых в 2017 году президент Владимир Путин принял досрочную отставку. Чиновник руководил регионом 4 года. На его место пришел заместитель министра экономического развития РФ Воскресенский.





