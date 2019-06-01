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Происшествия
01.06.2019 16:18
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Более 30 пострадавших, четверо тяжёлых. Что известно о взрыве на оборонном заводе «Кристалл» к 16.00

Серия взрывов прогремела под Нижним Новгородом 1 июня. «Фонтанка» рассказывает, что известно о происшествии на оборонном заводе «Кристалл» к 16.00.

Более 30 пострадавших, четверо тяжёлых. Что известно о взрыве на оборонном заводе «Кристалл» к 16.00

Кадр из видео/NEWS 24/7/YouTube

Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 11.50. На предприятии произошло обрушение одного из цехов. Изначально сообщалось о цехе по производству тротила, позже в социальные сети выложили переговоры диспетчеров МЧС. В аудио упоминались цех мономеров и «разбросанные мины». В местном ГУ МЧС сообщили о полном разрушении административного здания и о пожаре в 100 квадратов – вероятно, речь идет о соседнем здании с эпицентром взрыва, куда перекинулся огонь.

Взрывная волна распространилась на несколько километров. В окнах многоэтажек в городе выбиты стёкла. К медикам обратились 38 человек, в основном, они получили осколочные ранения. По данным портала «НН.ру», четверо раненых – в тяжёлом состоянии. Есть предварительная информация о двух пропавших без вести, хотя власти уверяли, что пятерых работавших в цеху успели эвакуировать.


 



 

Предварительной причиной нештатной ситуации считается нарушение технологического процесса на заводе «Кристалл». Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В городе введён режим ЧС, однако власти уверяют, что угрозы для населения нет. МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники. В начале апреля на «Кристалле» произошел пожар при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя, после чего прогремел взрыв. Один из цехов оказался разрушенным, тогда происшествие обошлось без пострадавших. Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 50-е годы XX века. На предприятии создают взрывчатые вещества, проводят их испытания, разрабатывают технологии их утилизации. В 2011 году завод начал работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии».

 

 

 

 

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