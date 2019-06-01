Росприроднадзор нашел нарушения на будущей свалке московского мусора под Архангельском

Росприроднадзор нашел нарушения на стройплощадке полигона для хранения отходов из Москвы вблизи железнодорожной станции Шиес в Архангельской области. Уже сейчас, до завоза столичного мусора, объект загрязняет землю и воздух, следует из опубликованных 1 июня результатов проведенной в мае проверки соблюдения природоохранного законодательства. Данные о нарушениях поступают на фоне продолжающегося противостояния противников будущей свалки и столичного ЧОП.

На стройплощадке полигона на природу негативно влияют котельная, дизель-генераторная установка и дровяная баня, следует из выводов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Проверяющие констатировали: анализы проб на участке показывают загрязнение почвы канализацией и нефтепродуктами. Здесь же складируют коммунальные и строительные отходы.

Руководство оператора объекта, московского ООО «Технопарк», получило от надзорного органа предписание устранить нарушения и угрозы возбудить административное дело.

«В связи с систематическим непредставлением ООО «Технопарк» необходимых документов проверку в полном объёме провести не удалось, — сетуют в архангельском управлении Росприроднадзора. — При этом «ЭкоТехнопарк «Шиес», уже оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, до сих пор не поставлен на госучет».







Компания «Технопарк» учреждена прошлым летом и на 100% контролируется правительством российской столицы через АО «Москапремонт».

Госструктуры не первый раз отрицательно реагируют на «ЭкоТехнопарк «Шиес». Росводресурс заявлял, что неочищенные стоки с будущего полигона могут привести к отравлению источников питьевой воды. В Институте биологии научного центра РАН Республики Коми на компьютерной модели движения воздуха убедились, что атмосферные выбросы с полигона большей частью придутся на территорию республики.

Жители соседнего поселка Урдома Ленского района Архангельской области и политические активисты с прошлого года устраивают акции против ввоза московского мусора. С зимы начались прямые столкновения с охраной «Технопарка» из московских частных охранных предприятий.

В ночь на 1 июня в Урдоме сгорел дом главы «Фонда развития Ленского района» Сергея Литвинова. Местные власти называли фонд партнером в переговорах с правительством Москвы об участии «Технопарка» в программе благоустройства района.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уверял «Фонтанку», что к ноябрю ждут от «Технопарка» итоги изысканий на территории в 15 га, «говорящие о возможности или невозможности реализации проекта».