Почти 1300 легкоатлетов стартовали в забеге на ЗСД Фесте

Почти 1300 бегунов стартовали на центральном участке Западного скоростного диаметра вечером 1 июня. Они преодолеют дистанции длиной 10,5 и 21 километр. Прямую трансляцию с Фестиваля ЗСД смотрите на нашем сайте.

У тех, кто выбрал дистанцию в 10,5 километра, есть полтора часа, чтобы успеть вернуться в фестивальный городок. У полумарафонцев — три часа. Победителей и призеров забега на финише ждут награды.

Среди легкоатлетов — амбассадоры фестиваля: спортивный комментатор Виктор Набутов, продюсер, издатель и сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский, актер и шоумен Андрей Бочаров.







В фестивальном городке развлекать гостей готовится группа ЧЕ МОРАЛЕ. Пока бегуны на трассе, в городке уже собираются участники велопробега. На заезд зарегистрировался и получил слоты 6721 спортсмен. Они стартуют после возвращения бегунов. Построение велосипедистов начнется в 20.00, зеленый свет колонне дадут в 20.30. Надо отметить, что в отличие от прошлогоднего маршрута, в этом году велоколонна финиширует на набережной Екатерингофки, откуда специальные шаттлы могут доставить участников к метро.

А мы напоминаем, наблюдать праздник здорового образа жизни можно онлайн — в прямой трансляции «Фонтанки».

Участников и гостей фестиваля ждут розыгрыши призов. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #ЗСДФЕСТ или #ZSDFEST. В числе призов экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть – Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.