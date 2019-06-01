СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске

По факту взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области 1 июня.

Произошедшее квалифицировали по части первой ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). В сообщении говорится о 19 пострадавших, однако СМИ пишут уже о 38 раненых.

По данным портала «НН.ру», военные покидают «Кристалл». Судя по всему, их помощь оказалась не нужна. На место прибыла кинологическая служба, вероятно, угроза взрывов всё ещё остаётся.

«Необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет. Угрозы населению нет. Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь», — сообщил на официальном сайте глава Дзержинска Иван Носков.





