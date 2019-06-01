В Петербурге раздают белые цветы, чтобы помочь тяжелобольным детям

1 июня в Северной столице проходит благотворительная акция «Белый цветок». На улицах города волонтёры раздают белые цветы. Пожертвования, полученные взамен, будут направлены на помощь тяжелобольным детям.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/

Ставшую уже традиционной акцию «Белый цветок» проводит Санкт-Петербургский Детский хоспис. Цветы, которые вручают горожанам и гостям Петербурга, были сделаны школьниками на «Уроках доброты», проходившими в течение месяца в школах и гимназиях.

«Белый цветок» даёт возможность собрать средства для поддержки детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также тех, кто приехал лечиться из далеких уголков России.

Сегодня волонтёров можно встретить в 43 точках у станций метрополитена. У станции «Гостиный двор», например, фотокорреспондент «Фонтанки» увидел курсантов одного из военно-морских училищ: они не только раздавали белые цветы в виде брошей, к которым прилагается послание от одного из подопечных Детского хосписа, но и рассказывали про акцию.

Отметим, что в этом году впервые точки распространения белых цветов расположены в Павловске и Пушкине.

Кроме того, стенд благотворительной акции также будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году к традиции присоединились и «Российские железные дороги» – с 1 апреля по 31 июля белые цветы могли получить пассажиры «Сапсана», связывающего Москву и Северную столицу.

Акция «Белы цветок» продлится до 18.00.