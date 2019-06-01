Автобус Петербург-Великий Новгород вылетел в кювет в Любани

Автобус Петербург-Великий Новгород вылетел в кювет в Ленинградской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщает 47news, автобус с 40 пассажирами выехал с автовокзала на набережной Обводного канала в десять утра и должен был прибыть в Новгород в 13.30. Около часа дня в Любани (Тоснениский район Ленобласти) транспортное средство по неустановленной пока причине оказалось в кювете.

Представители компании-перевозчика «СКС Авто» не смогли оперативно прокомментировать происшествие. По информации управления ГИБДД, оператор предоставит пассажирам новы автобус.





