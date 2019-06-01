Происшествия
К «Кристаллу» в Дзержинске стягивается военная техника. Пострадавших уже 27
На подъездах к территории работающего на оборонку завода «Кристалл» в Дзержинске поставили КПП. В сторону предприятия проехала колонна военных.
Как сообщает телеграмм-канал «Новой газеты», у всех, кто пытается въехать в Дзержинск, проверяют документы. В городе введён режим ЧС.
Число пострадавших увеличилось до 27 человек, пишет издание «В городе N» со ссылкой на региональный Минздрав. Речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести. СМИ сообщают как минимум об одном тяжело пострадавшем и двух пропавших без вести.
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
Справка:
Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» днем 1 июня. В местном ГУ МЧС сообщили о полном разрушении административного здания и о пожаре в 100 квадратов – вероятно, речь идет о соседнем здании с эпицентром взрыва, куда перекинулся огонь. В зданиях в округе повыбивало стекла, многие пострадавшие – с резаными ранами.