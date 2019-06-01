К «Кристаллу» в Дзержинске стягивается военная техника. Пострадавших уже 27

На подъездах к территории работающего на оборонку завода «Кристалл» в Дзержинске поставили КПП. В сторону предприятия проехала колонна военных.

Как сообщает телеграмм-канал «Новой газеты», у всех, кто пытается въехать в Дзержинск, проверяют документы. В городе введён режим ЧС.

Число пострадавших увеличилось до 27 человек, пишет издание «В городе N» со ссылкой на региональный Минздрав. Речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести. СМИ сообщают как минимум об одном тяжело пострадавшем и двух пропавших без вести.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.





