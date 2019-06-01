Смотрите Фестиваль ЗСД в прямом эфире на «Фонтанке.ру»

1 июня в Петербурге начался второй Фестиваль ЗСД. Событие организовано изданием «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы».

Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре города. На старт готовятся 1288 участников забега и 6721 велосипедист.

Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

Смотрите, как проходит праздник здорового образа жизни, онлайн в нашей прямой трансляции на сайте «Фонтанки» с 16 часов.







Если вы уже на Фестивале ЗСД или собираетесь, делайте фото и участвуйте в конкурсе. Условия простые: фотографируйте, фотографируйтесь и выкладывайте снимки в социальные сети («ВКонтакте» или «Инстаграм») с хештегом #ЗСДФЕСТ. В числе призов – экскурсия на закрытый объект, куда просто так не попасть: Центр управления движением западным скоростным диаметром. Десять победителей смогут узнать секреты управления ЗСД.

Напомним, что без регистрации выход на ЗСД запрещен. Входная зона охраняется оргкомитетом и сотрудниками ЧОП.

Центральный участок ЗСД 1 июня с 16 до 23.30 часов будет закрыт в одном направлении для автомобилей от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки.